 

Во время протестов в Портленде устроили поножовщину

25.07.2020, 22:30, Новости дня

В Портленде (Орегон, США) во время протестов один человек получил ножевые ранения, сообщила полиция.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемый задержан, передает ТАСС.

В пятницу правоохранители использовали спецсредства для разгона протестующих у здания федерального суда.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Портленде, где полиция не справилась с ситуацией, в связи с чем глава американского государства Дональд Трамп ввел в город федеральные силы.

Суд в США отказался запретить «федералам» задерживать протестующих в Портленде.





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