Во время протестов в Портленде устроили поножовщину
25.07.2020, 22:30, Новости дня
В Портленде (Орегон, США) во время протестов один человек получил ножевые ранения, сообщила полиция.
Инцидент произошел в ночь на субботу. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемый задержан, передает ТАСС.
В пятницу правоохранители использовали спецсредства для разгона протестующих у здания федерального суда.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Портленде, где полиция не справилась с ситуацией, в связи с чем глава американского государства Дональд Трамп ввел в город федеральные силы.
Суд в США отказался запретить «федералам» задерживать протестующих в Портленде.
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