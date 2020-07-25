Трамп ввел режим ЧС на Гавайях
25.07.2020, 22:16, Новости дня
В островном штате Гавайи объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с ураганом «Дуглас», сообщила администрация США.
В Белом доме сообщили, что решение главы американского государства Дональда Трампа о режиме ЧС даст возможность предоставить штату федеральную помощь для ликвидации последствий урагана.
При этом финансирование может составить до 75% от необходимого штату объема средств, передает РИА «Новости».
Ураган уже прошел над Гавайями и удаляется на восток.
Напомним, СМИ сообщали, что Трамп неоднократно предлагал на закрытых совещаниях американского Совета нацбезопасности бороться с ураганами при помощи ядерных бомб.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет