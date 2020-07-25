 

Трамп ввел режим ЧС на Гавайях

25.07.2020, 22:16, Новости дня

В островном штате Гавайи объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с ураганом «Дуглас», сообщила администрация США.

В Белом доме сообщили, что решение главы американского государства Дональда Трампа о режиме ЧС даст возможность предоставить штату федеральную помощь для ликвидации последствий урагана.

При этом финансирование может составить до 75% от необходимого штату объема средств, передает РИА «Новости».

Ураган уже прошел над Гавайями и удаляется на восток.

Напомним, СМИ сообщали, что Трамп неоднократно предлагал на закрытых совещаниях американского Совета нацбезопасности бороться с ураганами при помощи ядерных бомб.





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