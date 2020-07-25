 

Специалисты “Росатома” напечатают на 3D-принтерах импланты для позвоночника

25.07.2020, 22:09, Разное

Специалисты государственной корпорации “Росатом” готовы напечатать на 3D-принтерах импланты для позвоночников. С помощью спинальных кейджей, являющихся самыми востребованными в хирургии, можно эффективно лечить различные повреждения и травмы спины.
Представители управляющей компании Росатома АО “Наука и инновации” решили организовать конкурс, нацеленный на создание металлических систем для изготовления и установки межпозвоночных имплантов. Последние планируется разрабатывать, применяя селективное лазерное плавление на основе технологий-3D.

Для предстоящей работы необходима подготовка медико-технических требований на импланты позвоночников, инструментов для разработки комплексов, а также – изготовление экспериментальных образцов спинальных кейджей. Трехмерная печать различных предметов или аддитивные технологии обладают такими преимуществами, как сложность формы изделий, которой сложно добиться при помощи механической обработки или литья и снижение сроков создания прототипов и массы изготавливаемого объекта.





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