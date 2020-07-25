 

ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня

25.07.2020, 22:08, Новости дня

Украинские силовики обстреляли поселок Золотое-5, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий сообщил, что огонь открыли украинские «боевики 30-й бригады под командованием преступника (полковника Ивана) Гараза». Огонь велся «из минометов калибра 120 мм», украинская сторона «выпустила по жилому кварталу 10 мин», передает «Луганский информационный центр».

В результате получила повреждение кровля жилого дома, а также электроподстанция «Михайловка». Оказалась «перебита высоковольтная линия 0,4 кВ ТП-411, в результате чего без электроэнергии остались 86 абонентов».

Как сообщил Осадчий, «материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций» и в генпрокуратуру ЛНР «для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 30-й бригады Гараза».

Осадчий также сообщил, что народная милиция сбила беспилотник, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь. Он рассказал, что в результате действий расчетов ПВО и станции РЭБ «Тритон М1» уничтожен БПЛА Mavic Pro. 

Кроме того, в ЛНР сообщили, что «огневая активность противника была своевременно подавлена». По предварительной информации, «потери в рядах карателей составили двое раненых», сказал официальный представитель народной милиции.

22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вступление в силу дополнительных мер контроля за прекращением огня, соответствующие приказы вступят в силу 27 июля.





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