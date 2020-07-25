 

Ученые объяснили, как COVID-19 приводит к потере обоняния

25.07.2020, 21:53, Разное

Международная команда ученых, возглавляемая нейробиологами, представляющими Гарвардскую медицинскую школу, объяснила, почему COVID-19 может приводить к потере обоняния. Аносмия признана самым ранним и чаще встречающимся показателем коронавируса, однако чем вызваны механизмы потери запаха до настоящего момента было неизвестно.
Исследователи смогли определить типы обонятельных клеток, являющихся самыми уязвимыми для COVID-19. В число исследуемых типов не вошли сенсорные нейроны, обнаруживающие и передающие сигналы в головной мозг. Молекула, кодирующая белок рецептора под названием АСЕ2, сенсорными нейронами не экспрессируется. Он меняется внутри клеток, которые поддерживают обонятельные, чувствительные нейроны, относящиеся к метаболическому и структурному типу.

Как отметил Сандип Роберт Датта, возглавляющий исследование, данный вид коронавируса приводит к потере обоняния у больных не заражая нейроны непосредственно, а воздействуя на функции поддерживающих клеток. После выздоровления в восстановлении обонятельных нейронов нет потребности, однако для подтверждения этого вывода еще нужны дополнительные научные испытания.





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