Мнение: Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе

25.07.2020, 21:40, Разное

Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе 26.07.2020

08.45 Акватория Севастопольской бухты – Торжественный подъём Государственного и Военно-морского флагов, флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота

09.00 Площадь Нахимова – Возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.

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09.20-12.00 Акватория Севастопольской бухты – Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России

Программа парада кораблей и военно-спортивного праздника

09.20-10.00

Объезд кораблей командующим Черноморского флота и поздравление участников парада

10.00-10.10

"Театрализованное представление по истории создания и боевому пути Черноморского флота" (артисты драмтеатра ЧФ, униформисты клубов любителей истории)

10.10-10.15

"Открытие военно-спортивного праздника" (парусник "Херсонес", МРК "Вышний Волочек", противодиверсионные катера, 2 вертолета Ми-8)

10.15-10.20

"Разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника тральными силами флота" (2 морских тральщика)

10.20-10.30

"Развертывание подводной лодки в район боевых действий" (1 пл)

10.23-10.24

"Авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием" (4 самолета Су-24мр, 2 — Су-30СМ)

10.25-10.30

"Поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией" (вертолет Ка-27, самолет Бе-12)

10.30-10.35

"Уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота" (2 мпк)

10.35-10.43

"Завоевание господства в районе высадки, артиллерийский бой с надводными кораблями противника" (1 фрегат, 2 рка, 2 пка)

10.43-10.46

"Авиационная огневая подготовка высадки десанта" (4 самолета Су-25, 4 – Су-24М, 4 – Су-34 и 4 Су-27)

10.45-10.50

"Огневое подавление противодесантной обороны противника" (6 самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", 3 реактивные системы залпового огня "Град")

10.45-11.00

"Бой за высадку морского десанта" (2 больших десантных корабля, 20 бронетранспортеров БТР-82А)

11.00-11.03

"Авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу" (2 вертолета Ка-52, 2 вертолета Ми-28)

11.00-11.05

"Захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале" (6 быстроходных катеров БЛ-680, взвод морской пехоты)

11.05-11.20

"Освобождение захваченного террористами судна" (большой гидрографический катер "Юрий Белов", сторожевой корабль катера БЛ-680, катера типа "Раптор", 20 человек личного состава подразделения специального назначения, вертолеты Ми-8 и Ка-27)

11.23-11.35

"Спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие" (вспомогательное судно, быстроходные катера, аварийно-спасательная группа, вертолет КА-27, самолеты Ан-26)

11.35-11.50

"Фонтаны на воде. Вальс буксиров" (пожарные и аварийно-спасательные суда и катера, рейдовые буксиры, крейсерские яхты)

Видео с генеральной репетиции военно-морского парада можно посмотреть тут https://colonelcassad.livejournal.com/6043147.html

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12.00-18.00 Площадь Нахимова – Выставка вооружения, военной и специальной техники береговых и сухопутных войск флота

12.00-18.00 Музей Черноморского флота и Военно-исторический музей фортификационных сооружений – День открытых дверей

14.00-18.00 Севастопольский морской порт – Статический показ кораблей Черноморского флота

NB! Открыт свободный доступ на БДК "Азов", МРК "Орехово-Зуево" и "Набережные Челны", корабль на воздушной подушке "Самум" и противодиверсионный катер типа "Грачонок".

13.30 ДОФ, ул.Ленина, 9 – Прием Военным Советом Черноморского флота в честь Дня Военно-морского флота России

18.00 Причал Северной стороны – Концерт для моряков-черноморцев 30-й бригады надводных кораблей

19.00 Площадь Нахимова – Праздничный концерт с выступлением творческих коллективов Черноморского флота, посвящённый Дню военно-морского флота Российской Федерации

22.00 Акватория Севастопольской бухты – Праздничный артиллерийский салют

http://virtual-sevastopol.ru/navyday.html – цинк