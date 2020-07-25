Отдых в период пандемии: Куда этим летом отправились российские звезды

25.07.2020, 21:30, Разное

Этим летом границы большинства стран оказались закрыты из-за пандемии коронавируса. Российским звездам пришлось искать места для отдыха внутри страны. Они решили посетить местные курорты и оценить уровень сервиса в стране.

Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова и Эвелина Бледанс отправились в Адлер

Ведущие Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова и Эвелина Бледанс вместе со своими детьми весело провели время в солнечном Адлере. Для отдыха знаменитости выбрали пансионат «Южное взморье». К Лере Кудрявцевой позже прилетел ее сын Жан со своей семьей. Именно на отдыхе ведущая подтвердила, что два года назад стала бабушкой. Кудрявцева оценила уровень сервиса в санатории. Она также вспомнила, как, будучи маленькой, приезжала в это место вместе со своими родителями.



Эвелина Бледанс весело проводила время с сыном Семеном. Анфиса Чехова приехала с единственным наследником Соломоном. Никто из ведущих не пожалел о том, что выбрали для отпуска именно это место.

Ксения Бородина и Курбан Омаров отдохнули в Сочи

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина вместе со своим мужем и детьми отправилась в Сочи на автомобиле. Знаменитость привыкла отдыхать летом в Турции, однако в этом году пришлось выбирать между Кубанью и Крымом. По дороге в Сочи звездное семейство останавливалось в красивых местах и показывало их подписчикам. Обратно Бородина с дочками предпочла вернуться на самолете.



Несколько дней назад ведущая и ее супруг снова отправились в Сочи на несколько дней на день рождения подруги. Бородина обнародовала пост о том, что в РФ нужно развивать туризм, чтобы люди тратили деньги не за границей, а внутри страны.

Татьяна Навка отправилась в тур по Золотому кольцу

Фигуристка Татьяна Навка, которая весной переболела коронавирусом, решила отправиться в тур по Золотому кольцу. С собой в поездку она взяла пятилетнюю дочь Надежду.



Супруга Дмитрия Пескова призналась, что давно мечтала о подобной экскурсии. Ее поразили места, которые она посетила в рамках путешествия.

Анна Семенович тратила в Сочи 20 тысяч рублей в день

Певица Анна Семенович решила отправиться в Сочи. Одна ночь в отеле, который она выбрала, обходилась ей в 20 тысяч рублей. В этом же месте поселился Сергей Лазарев. На территории гостиницы находится большой бассейн. Кроме этого, имеется просторный пляж. Вышеназванный ценник указан без учета питания.



Певица признавалась подписчикам, что поправилась на пять килограммов за время карантина, но перед отпуском похудела. Лишний вес она сбрасывала посредством лечебного голодания. Это знаменитость делала в одном из подмосковных санаториев под присмотром медицинских специалистов.

Никита Ефремов улетел на Алтай

Старший сын актера Михаила Ефремова, который пребывает под домашним арестом после того, как спровоцировал смертельное ДТП, вместе с любимой девушкой отправился на Алтай. Это место для отдыха Никита Ефремов выбрал второй год подряд. Актер назвал Алтай «местом силы».



В этом регионе Никита Ефремов и Мария Ивакова наслаждаются природой, запахами, цветами, звуками, общаются с интересными людьми.

Виктория Лопырева находится в Дубае

Известная модель и ведущая Виктория Лопырева еще в самом начале карантина предпочла проводить его в Дубае. Там она находится вместе с мужем и сынам. Судя по постам блондинки, которые публикуются в Instagram, у звездного семейства есть большое желание улетать из Арабских Эмиратов.



Все дело в том, что в Дубае очень жарко: постоянно печет солнце, а воздух является буквально раскаленным.

Анна Седокова отправилась в США



Известная певица Анна Седокова вместе с сыном и возлюбленным Янисом Тиммой отправилась в США. Именно там со своим отцом проживает ее младшая дочь Моника. Несколько дней назад девочка отметила день рождения. Звездная мама не могла не прилететь на такую знаменательную дату. Вместе со своим возлюбленным Седокова организовала для наследницы вечеринку, которая ей очень понравилась. Артистка не стала раскрывать способы, которые помогли ей оказаться за океаном в условия закрытия границ.



В США Янис Тимма на яхте сделал Анне Седоковой предложение руки и сердца. Артистка ответила возлюбленному согласием.