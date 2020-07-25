 

Причины идеологические. Польша собирается выйти из Стамбульской конвенции

25.07.2020, 21:18, Новости дня

Польша на следующей неделе начнет процедуру выхода из Стамбульской конвенции. Министр юстиции страны Збигнев Зебро заявил, что польское законодательство является образцовым, когда речь идет о стандартах защиты женщин от насилия. Об этом сообщает Polskie Radio 25 июля.

“В понедельник мы подадим заявку в министерство по делам семьи, труда и социальной политики, чтобы начать официальную работу по выходу из Стамбульской конвенции”, – отметил Зебро.

Причины выхода, по его словам, идеологические. Правительство Польши не поддерживает идею о “построении так называемого социокультурного пола в противовес биологическому”.

Польша подписала конвенцию в декабре 2012 года и ратифицировала ее в 2015 году.

Стамбульская конвенция – документ Совета Европы, который был открыт для подписания 11 мая 2011 в Турции. Стамбульская конвенция является первым документом, юридически обязывающим создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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