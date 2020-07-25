Ученые из США: Люди в будущем будут заниматься сексом исключительно для удовольствия

25.07.2020, 21:17, Разное

Ученые, представляющие Стэнфордский университет (США), предположили, что в скором будущем люди будут заниматься сексом исключительно ради удовольствия. Человечество уже сейчас отклоняется от традиционных понятий о продолжении рода.

Эксперты заявили, что к 2050 году детей люди будут рожать, используя искусственное оплодотворение. Биологический материал, возможно, будут замораживать, а после зачатия будущего ребенка – делать стерилизацию. С помощью таких процедур пары смогут заниматься собственным личностным ростом, карьерой, а занятия любовью люди будут воспринимать лишь как средство удовлетворения половых потребностей и эмоциональной разрядки.

Спустя несколько десятилетий тема абортов перестанет быть актуальной, поскольку оплодотворение станет осуществляться только по желанию супругов. Такой прогноз озвучил американский ученый-химик Карл Джерасси, создавший оральные контрацептивы, получивший за это прозвище “отец противозачаточных таблеток”.