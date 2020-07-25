 

МВД предупредило зачинщиков межнациональных драк

25.07.2020, 21:08, Новости дня

Министерство внутренних дел заявило, что намерено пресекать все межнациональные драки и беспорядки и предупредило зачинщиков о недопустимости подобных случаев.

«Любые противоправные действия будут пресекаться правоохранительными органами в соответствии с полномочиями, предоставленными законодательством Российской Федерации. Ко всем лицам, действия которых создают угрозу безопасности, будут применяться меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В МВД уверены, что инициаторами и зачинщиками являются отдельные лица, «имеющие своими намерениями пробудить среди законопослушных и добропорядочных иностранных граждан чувства ненависти, вражды, агрессивные настроения, мнимое ощущение превосходства над другими людьми или угнетенности».

«Убедительно предостерегаем от соучастия или сочувствия к подобным проявлениям», – добавили в министерстве.

Там отметили, что в условиях пандемии коронавируса все иностранцы и лица без гражданства имеют возможность получить необходимые для законного пребывания и осуществления трудовой деятельности в РФ документы. В отношении них не принимаются решения об административном выдворении, нежелательности пребывания, депортации, реадмиссии, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника госпрограммы переселения соотечественников.

«Однако несмотря на принятые меры, мы сталкиваемся с вопиющими случаями проявления экстремизма, грубого нарушения общественного порядка, проведения несанкционированных массовых протестных акций. Такие факты имели место в Амурской, Мурманской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее были арестованы трое участников межнациональной драки в Москве.

В Москве проходили несколько стычек между уроженцами Азербайджана и Армении. До этого в кафе на юго-востоке российской столицы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предположил, что конфликты в Москве с участием выходцев из Армении и Азербайджана могут быть направлены на дестабилизацию ситуации в России.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / В Госдеп направили ноту из-за нападения на журналистов Первого канала в США

22.07 / Эстонские учёные изобрели дешёвый способ очистки питьевой воды — электродами

25.07 / Пентагон собирается обнародовать некоторые сведения об НЛО

12.07 / Не исключено, что Владимир Путин станет ведущим популистом в мире

24.07 / Контрразведка США: Россия, Китай и Иран угрожают американским выборам

15.07 / Вирусолог объяснил появление в РФ сотни штаммов коронавируса

19.07 / Участников несанкционированной акции в поддержку Фургала привлекли к ответственности

05.07 / Глава Элладской церкви усомнился в способности Турции изменить статус собора Святой Софии

26.06 / Видео: Вторая волна коронавируса: главное

20.07 / Новое купе Nissan 400Z станет гибридным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска