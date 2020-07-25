Трехдневное голосование как ноу-хау для фальсификаций

25.07.2020, 20:55, Новости дня

Переход в России на растянутое в три дня голосование приведет к увеличению масштабов фальсификаций и не позволит осуществлять должный контроль за выборами со стороны независимых наблюдателей. В таком мнении сходятся опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты, и далеко не только они.

Напомним, накануне глава российского Центризбиркома Элла Памфилова объявила на заседании ЦИК, что досрочное голосование на выборах в сентябре нынешнего года пройдет с 11 по 12 сентября, а 13 сентября объявят основным днем голосования. По словам Памфиловой, к прежнему механизму выборов в стране если и вернутся, то не очень скоро.

Голосование в несколько дней было апробировано в ходе плебисцита по поводу поправок в Конституцию. В результате Кремлю без особых проблем удалось, как им представляется, легитимизировать обнуление президентских сроков действующего главы государства Владимира Путина, что позволяет тому сохранить за собой пост, по меньшей мере, до 2036 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тогда результат голосования по поправкам в Основной закон страны «триумфальным». По данным ЦИК, при явке 67,97% за изменение Конституции проголосовали 77,92% граждан, против – 21,27%.

Впрочем, изучающие статистику выборов ученые и эксперты считают, что голосование по поправкам стало самым нечестным и фальсифицированным за всю новейшую российскую историю.

В частности, общественная организация «Голос» выпустила специальное заявление, в котором назвала итоги голосования граждан сфальсифицированными. Эти итоги не соответствуют озвученным Центризбиркомом цифрам – ни по явке, ни по проголосовавшим «за» и «против», утверждает «Голос».

«Прошедшее голосование оказалось беспрецедентным и войдет в историю страны, как пример покушения на суверенитет народа», – утверждалось в заявлении.

«Власти отменяют выборы в России»

Политик Леонид Гозман считает, что трехдневное голосование дает значительно больше возможностей для фальсификаций, чем голосование однодневное. Хотя бы по той причине, что осуществлять эффективное наблюдение в течение трех дней и двух ночей значительно тяжелее, а зачастую просто невозможно, поясняет он.

«Понятно, что у реальной оппозиции элементарно не хватит ресурсов на нормальное наблюдение, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Расчет ровно на это. Одновременно власти хотят сохранить ноу-хау, которое возникло при голосовании за обнуление президентских сроков – открывать избирательные участки во дворах, где-то еще. Таким образом, создается атмосфера хаоса, а в мутной воде, известно, всегда легче ловить рыбу».

По факту это означает, что власти отменяют выборы в России, утверждает Леонид Гозман. По его мнению, это происходит потому, что в Кремле осознали: даже при том очень низком уровне законности и прав, которые сопутствовали в последние годы выборам, власти уже не способны добиваться желанного для себя результата.

«Им не хватало того ресурса фальсификата, которым они располагали, поэтому они расширили свои возможности. Ничего неожиданного в этом нет, поскольку было ясно, что переписывание Конституции, а фактически уничтожение ее, равно как и республики в стране, означает конец легальной политической борьбы», – резюмировал политик.

«Расширяются возможности для фальсификаций и манипулирования»

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников также полагает, что переход на новую практику выборов произошел с учетом положительного для Кремля опыта голосования за поправки в Конституцию. Тем самым, на его взгляд, расширяются возможности для фальсификаций и манипулирования.

«В том числе, конечно, это позволит искусственно повысить явку, – уточнил он в комментарии «Голосу Америки». – В несколько дней это делать гораздо удобнее. В общем, здесь целый пакет преимуществ для власти с точки зрения временного пространства для улучшения необходимых показателей».

Андрей Колесников думает, что новация обусловлена заметным изменением электоральной ситуации в стране. Яркий пример тому – кампания гражданского неповиновения в Хабаровске, констатировал он.

«Ровно из-за этого уже пошли разговоры, а не перенести ли еще заодно дни голосования на какой-то другой месяц, потому что сентябрь – это слишком близко к событиям в Хабаровском крае. У властей появились вполне обоснованные опасения, связанные прежде всего с непредсказуемостью ситуации, когда самые отдаленные и ранее спокойные регионы могут неожиданно показать свое протестное лицо».

В Кремле давно искали наиболее оптимальную формулу для фальсификаций для выборов всех типов, и вот, кажется, нашли ее или, по крайней мере, сильно приблизились к желаемому, подчеркнул эксперт Московского центра Карнеги. Вместе с тем, как ему представляется, возможности для волеизъявления еще существуют и при нынешней схеме голосования.

«В принципе можно использовать технологии протестного и умного голосования, несмотря на еще один шаг в сторону абсолютно управляемых выборов. Ситуация, однако, выглядит крайне сомнительно и выдает власть с потрохами», – заключил Андрей Колесников.