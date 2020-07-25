Выпускник сдал ЕГЭ на 400 баллов

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25.07.2020, 20:53, Новости дня

Выпускник школы из Костромы сдал все дисциплины единого госэкзамена на 100 баллов, сообщили в администрации области.

Молодой человек получил максимально возможный результат на ЕГЭ по информатике, русскому языку, профильной математике и физике, передает РИА «Новости».

«За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым» – добавили в облправительстве.

Директор школы №30 Александр Зюзин сообщил, что школьник с первого класса был склонен к наукам, участвовал в олимпиадах, хорошо учился и закончил школу с медалью.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что самый массовый Единый государственный экзамен по русскому языку прошел на высоком организационном уровне и без сбоев.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что первые итоги ЕГЭ обнадеживают с точки зрения качества перестроенного образовательного процесса в столичных школах во время распространения коронавируса.





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