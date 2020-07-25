Арестованы трое участников межнациональной драки в Москве

25.07.2020, 20:30, Новости дня

Кузьминский суд арестовал еще двух участников массовой драки в Москве, сообщила пресс-секретарь Карина Каленова. Ранее сообщалось об аресте одного из подозреваемых.

«Кузьминским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гамидова П. Б. и Валиева Б. Р. на два месяца», – сказала собеседница ТАСС.

Гамидов, по ее информации, является гражданином России, а двое других – граждане Азербайджана. Арестованных обвиняют по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Ранее в субботу Кузьминский суд арестовал Захидова М.Ф. по этому же делу.

В Москве произошли несколько новых стычек между уроженцами Азербайджана и Армении. До этого в кафе на юго-востоке российской столицы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами.

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы призывал соотечественников соблюдать российские законы и правила, а премьер-министр Армении Никол Пашинян предположил, что конфликты в Москве с участием выходцев из Армении и Азербайджана могут быть направлены на дестабилизацию ситуации в России.