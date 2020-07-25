 

В Курской области потерпел крушение легкомоторный самолет

25.07.2020, 20:30, Новости дня

В Курской области легкомоторный самолет разбился, пилот воздушного судна погиб, сообщили в в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Крушение произошло в субботу в Пристенском районе в ходе проведения сельскохозяйственных работ, сообщается на сайте ведомства.

«Курской транспортной прокуратуре поручено провести проверку законодательства о безопасности полетов и при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», – отмечается в сообщении.

На место происшествия выехал курский транспортный прокурор Константин Толмачев. Проверка контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

В начале июля легкомоторный самолет упал в городе Дзержинске Нижегородской области.





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