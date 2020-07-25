 

Азербайджан отреагировал на сообщения об участии украинских наемников в конфликте с Арменией

25.07.2020, 20:16, Новости дня

Информация о якобы участии украинских наемников в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МИД республики Лейла Абдуллаева.

«Это абсолютно безосновательное и содержащее в себе полную дезинформацию сообщение. Азербайджан обладает достаточно сильной и профессиональной армией и не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил в предотвращении военных провокаций со стороны вражеских сил и восстановлении территориальной целостности в рамках своих международно-признанных границ», – сообщила РИА «Новости» Абдуллаева.

По ее словам, Армения якобы привлекает «наемников с Ближнего Востока» для участия в конфликте, с этим и связано появление такой дезинформации.

Ранее СМИ и соцсети сообщили, что украинские наемники принимают участие в конфликте между странами на стороне Азербайджана.

12 июля обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе, где произошло вооруженное столкновение. Тогда погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, пять человек получили ранения. Армения утверждает, что сбила 13 азербайджанских беспилотников и подбила три азербайджанских танка.





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