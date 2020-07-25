 

В Нежине в результате взрыва возле своего автомобиля погиб мужчина – полиция

25.07.2020, 20:10, Новости дня

Вечером 24 июля в Нежине Черниговской области в результате взрыва возле личного автомобиля погиб 53-летний мужчина. Об этом 25 июля сообщила Общественному спикер Нежинского отдела полиции Инна Музыченко.

“Недалеко от одного из кафе, ближе к гаражам, мужчина был возле собственного автомобиля… произошел взрыв. Что именно взорвалось – устанавливает следствие. Труп мужчины полицейские нашли возле автомобиля”, – сказала она.

По словам председателя Нежинского райсовета Олега Бузуна, погибший был водителем, работавшим в райсовете 10 лет.

“Предварительно известно, что мужчина подошел к своему автомобилю, возможно, там что-то чинил, и там взорвался взрывоопасный предмет. Что именно, пока неизвестно”, – объяснил он.

Бузун предполагает, что речь идет о несчастном случае.

По данным Общественного, уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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