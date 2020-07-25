 

В мире вторые сутки подряд фиксируют по 284 тыс. новых больных с COVID-19

25.07.2020, 20:10, Новости дня

В мире за последние сутки выявлено 284 083 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 25 июля.

Это всего на 113 случаев COVID-19 меньше, чем было выявлено сутками ранее. 284 196 новых больных за 24 часа – это был абсолютный рекорд за время пандемии.

За последние сутки в мире скончались 6270 пациентов, тогда как 24 июля было зафиксировано 9753 новых смерти.

С начала пандемии на планете было подтверждено более 15,5 млн случаев коронавирусной инфекции.

Наиболее пострадавшей от COVID-19 страной являются США – более 4 млн случаев, из которых почти 72 тыс. зафиксированы за последние 24 часа.

Десятка стран с наибольшим количеством выявленных случаев коронавирусной инфекции не поменялась, это США, Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом составляет 63 929 (+1106 за последние сутки), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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