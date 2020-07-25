 

Боярский отреагировал на победу «Зенита» в Кубке России

25.07.2020, 20:08, Новости дня

Финал Кубка РФ продемонстрировал, что команда «Зенит» не превосходит подмосковные «Химки» по всем статьям, сообщил болельщик петербургского клуба и народный артист РСФСР Михаил Боярский.

«Двойное золото, а это победа в чемпионате РФ и Кубке страны – это потрясающе! Это такая награда для болельщиков! Мы показали, что впереди планеты всей, впереди всех соперников в России. Дай бог, это надолго. Игра не показала, что «Зенит» превосходит «Химки» на десять голов. Эта команда сыграла очень достойно и показала, что достойна играть в РПЛ. «Химки» очень здорово играли, от души, без хамства, по-настоящему. «Зениту» сегодня было трудно», – сказал Боярский РИА «Новости».

Он добавил, что очень сильно переживал, когда игроки «Химок» проводили свои атаки и едва не сравняли счет.

«Артем Дзюба молодец, он как всегда четко исполнил пенальти. Это был нервозный матч, как любой кубковый, но «Зенит» показал, что достоин титула чемпиона и достойно завоевал Кубок», – заключил Боярский.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что также нервничал в момент наступления подмосковного клуба.

«У «Химок» фактически был один момент. Когда соперник угодил в штангу, то сердце екнуло. Судья дал возможность доиграть сверх того, что можно было. Но нам нужно было реализовывать свои моменты, которых было достаточно», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ», передает ТАСС.

Президент РФС Александр Дюков отметил хорошую игру «Химок».

«Игра заслуживает называться финальной, была интрига, немного не хватило им («Химкам»), чтобы перевести игру в дополнительное время. Достойное сопротивление, молодая, бегущая команда, пытающаяся играть в современный футбол. Всем непросто будет против нее в премьер-лиге», – сказал он.

Напомним, в субботу «Зенит» победил в матче с подмосковной командой «Химки» в четвертый раз в истории завоевал Кубок РФ по футболу. После матча игроки петербургской команды случайно разбили Кубок.

«Зенит» также досрочно стал чемпионом РФ по футболу сезона-2019/20.





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