Мнение: Хватит ли одного барака на всю оппозицию России?

25.07.2020, 20:05, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

16 июля 2010 (пятница)

Вселенская благодать снизошла на ФБУ ИК-10.

Здесь содержаться не только арестанты, но и личная скаковая лошадь начальника УФСИН РФ по Татарстану. На днях кобыла ожеребилась. И в честь этого знаменательного события генерал-лейтенант Хамадишин решил навестить колонию, полюбоваться жеребенком.

Начальник ФБУ ИК-10 полковник Гарипов уже в 7 утра был на работе. Сотрудники суетились, не зная чего ждать – то ли барского гнева, то ли наоборот.

Но до колонии генерал так и не добрался. Проехал по полям колониальным, полюбовался жеребенком и убыл в Казань.

А колонию посетил его заместитель – полковник Матросов, который провел какое-то совещание с сотрудниками, отобедал и тоже поехал домой. Все-таки пятница, конец рабочей недели, надо к домочадцам пораньше вернуться.

***

Между тем у Марселя Мифтиханова всё в порядке. А вчера были серьезные опасения, что парень останется без глаза.

Марсель работает на тракторе и вчера у «Беларуси» что-то замкнуло в электрике, и трактор загорелся. Вместо того, чтобы отбежать от горящей техники, арестант бросился перекрывать подачу солярки в двигатель. В результате у парня обгорели руки. Не очень сильно, терпимо. Марселя больше беспокоил глаз, в который «что-то попало», и он перестал видеть. По-хорошему, парня в больницу надо везти. Но кто повезет арестанта к вольным врачам? Живой же. Да и ходит.

Посмотрел я глаз Марселя, глазное яблоко вроде бы не повреждено. Сделал компресс из чайной заварки и уложил спать. К утру глаз зафункционировал.

Парень не нарадуется, что и в ШИЗО его не закрыли (за нарушение мер противопожарной безопасности), и суд по рассмотрению его ходатайства об УДО, назначенный на 19 июля состоится вовремя. С мыслями о доме, о том, что в родной деревне обгоревшие руки заживут быстрее, Марсель с утра уехал на прополку картошки.

***

Вчера вечером дозвонился до Булата. Он сейчас в лагере.

– Ну как, улым , тебе нравится?

– Нет, конечно, – уверенно ответил Булат. Но тут же добавил: – Но ты, эти , не беспокойся. Я же прекрасно понимаю, что у бабушки тоже должны быть каникулы. Она имеет право отдохнуть от меня. Пусть отдохнет…

В общем, хоть стой, хоть падай. Заметил, что голос сына меняется. Из него исчезают детские интонации.

Появляется «взрослость». Уже 12 лет мальчишке!

***

В колонии ЧП! Конечно, не такое, как побег осужденного, но тоже «хлопотное».

При побеге хоть все знают, что делать, действия сотрудников подробно расписаны в инструкциях. А тут…

Все с тревогой смотрели на флагшток, и смотрели в полной растерянности. Упал флаг. Татарстанский. Впрочем, если бы упал российский флаг, на упавшее полотнище смотрели бы так же растерянно.

17 июля 2010 (суббота)

Приезжала Люция, младшая сестренка моей мамы и ее сын Булат.

***

В «аквариум» (так здесь называют КПП, где я «несу службу») вошел один из сотрудников колонии. Увидел книгу «Оппозиция 2010», полистал, и то ли радостно, то ли с сожалением вздохнул:

-Маловато в России оппозиционеров.… Даже на один барак не наберется.

На снимке: ИК-10, фотография отсюда