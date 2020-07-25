Журналисты, по штабам

25.07.2020, 20:01, Разное

Чтобы сохранить свободу слова, медиапрофессионалы должны участвовать в политике.

Журналистам в постсоветской РФ в общем-то никогда не было легко. Даже во времена, когда прессу всерьез называли четвертой властью, это была одна из самых опасных профессий. Была и остается. Сейчас, по счастью, журналистов перестали убивать. Зато теперь их сажают.

Только за последние пару недель осуждена за «оправдание терроризма» псковская журналистка Светлана Прокопьева, арестован по обвинению в «госизмене» Иван Сафронов, прошли обыски у издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, в офисах «Открытой России» и «МБХ-Медиа». Все это не считая бесчисленных задержаний участников акций солидарности с ними.

Очевидно, что мы имеем дело с целенаправленной системной атакой государства на СМИ и свободу слова как таковую. И сейчас уже не кажется преувеличенной угроза исчезновения в РФ оставшихся свободных медиа.

Еще лет десять назад в журналистской среде существовала определенная брезгливость к прямому участию в общественно-политической жизни. Считалось, что этическая задача журналиста — рассказывать обществу правду (которая, впрочем, у каждого своя), задавать неудобные вопросы власти, по возможности оставаться над схваткой, каких бы взглядов лично ты ни придерживался.

Но точно не стоять в пикетах и не лезть под дубинки на митингах.

С тех пор власть на пару с «товарищем майором» изрядно потрудились, чтобы журналисты стали буквально передовым отрядом протестующей публики. Последовательно вводя цензуру, затыкая рты, вынуждая защищаться.

Фигура журналиста, стоящего в пикете на Лубянке, безусловно, станет одним из символов РФ начала 2020-х.

Цеховая солидарность и гражданский активизм журналистов — вещь, безусловно, правильная и полезная. Однако большой вопрос, хватит ли этого, чтобы защитить себя и свое право на профессию. Отбив всем миром Ивана Голунова, спустя год российские медиа получили стопку новых уголовных томов. Пока группа энтузиастов бьется за одного коллегу, в СИЗО легко может оказаться десять или двадцать — да сколько угодно! — других.

Журналисты сейчас имеют дело не с произволом конкретных следователей или судей, не с отдельными «сюжетами». Это политический конфликт с властью, и решение у него может быть только политическим.

На мой взгляд, у медиа сейчас нет другого выхода, кроме как открыто участвовать в политике. Нейтралитет независимых СМИ возможен и нужен в условиях работоспособных демократических институтов, где для разных точек зрения есть равные возможности. Когда в государственных медиа засилье пропаганды, задача независимой журналистики — предоставлять площадку альтернативному мнению, давать слово оппозиционным политикам.

Сегодня медиа надо добиваться представительства во власти — в частности, в парламенте.

Прямо поддержать те силы, которые выражают их профессиональные интересы. Если бы сегодня в Госдуме была фракция «Яблока», главам силовых ведомств пришлось бы держать публичный ответ по поводу всех этих арестов и обысков.

Журналистам надо перестать стесняться самим приходить в существующие оппозиционные политические структуры, несмотря ни на какие табу (в некоторых редакциях, как известно, существует запрет на членство в партиях). Невозможно оставаться «над схваткой», если войну объявили тебе самому.

Придет время, и можно будет вернуться к стандартам благородного нейтралитета. Когда на федеральных каналах будет честная конкуренция, когда в стране будет независимый суд и реальное разделение властей. Когда государство будет уважать право на альтернативу.

А сейчас — это вопрос выживания для СМИ.

Однако еще важнее сегодня — солидарность общества, его готовность защищать свободные медиа. В истории нашей стране журналист много раз становился особенной общественной фигурой. Последний такой эпизод, очевидно, связан с периодом разгрома НТВ, когда его коллективу искренне сочувствовала значительная часть наших сограждан. Я и сам тогда, в апреле 2001-го, организовывал митинг на Троицкой площади Петербурга в защиту команды НТВ, в защиту нашего права на информационное разнообразие.

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Потом было почти два десятилетия умышленной культивации политического безразличия и соглашательства. Потребительская корзина 2000–2010-х никак не включала в себя альтернативных оценок происходящего. Журналистика и журналисты, безусловно, потеряли вес. Но времена меняются.

В стране сейчас если не бум, то заметный рост интереса к расследовательской журналистике, политической сатире, ко всевозможному аналитическому контенту.

А значит, запрос на рефлексию и альтернативу возвращается.

Как это ни банально, свобода слова — не абстрактная ценность и не роскошь, а базовая необходимость всякого успешного общества и государства. Каждый из нас объективно заинтересован в существовании независимых СМИ, выполняющих функции контролеров и аудиторов власти. От их наличия зависит жизнь каждого из нас — соблюдение наших прав, наше благосостояние, наша безопасность.

А потому, встав на сторону журналистов сегодня, вы защищаете себя и будущее страны.

Николай Рыбаков

Председатель партии «Яблоко»