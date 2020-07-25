Мнение: От чего зависит отношение начальства

25.07.2020, 19:50, Разное

Пока некоторые рассказывают про бесплатную еду в офисе, подарочки от фирмы на Новый год и пухлую белую зарплату, другие указывают на хамство начальства, обман с деньгами и неоплачиваемые переработки во вредных условиях.

Каждая сторона полагает, что ей врут. Условные «успешные» отпускают издевательские реплики в духе «работать не пробовали?», условные менее успешные шутят на предмет блата, воровства и прочих гнусностей, при помощи которых только и можно сделать карьеру «в этой стране».

Правы, конечно же, и те, и те. Проиллюстрирую на примере программистов, благо я хорошо знаком со сферой айти.

Когда свежеиспечённый программист, так называемый «джун», устраивается на свою первую работу, с ним разговаривают через губу, и берут в итоге, — после 20 неудачных собеседований, — на оскорбительно маленькую зарплату в какой-нибудь вечный стартап.

Рабочее место у него тесное и, зачастую, с таким микроклиматом, что летом джуну невыносимо жарко, а зимой — невыносимо холодно. Заниматься приходится не только программированием, но и всякой дополнительной ерундой, какая только может потребоваться фирме, при этом грубость со стороны начальства и клиентов является нормой, равно как и попытки надуть по деньгам при выплате заработанного.

Программист среднего уровня, «миддл», может уже рассчитывать и на деловой разговор на первом же собеседовании, и на человеческое отношение руководства. Миддла обычно ценят, стараются не только не злить без причины, но и по возможности удерживать в компании. Когда миддл проявляет недовольство или собирается уволиться, с ним разговаривают, его проблемы всерьёз пытаются решить.

Программист высокого уровня, «сеньор», с самого начала чувствует себя дорогим гостем. С ним говорят уже скорее как с клиентом компании, который приносит хороший доход, и которого надо всячески оберегать, чтобы он не перешёл к конкурентам. Комфортный офис, щедрый соцпакет, белая зарплата и прочие плюшки воспринимаются на этом уровне как нечто естественное.

Разумеется, организаций в России великое множество: бывают исключения из правил. Где-то комфортно работать даже студентам-стажёрам, а где-то начальство издевается над всеми подряд, включая начальство рангом чуть пониже. Тем не менее хороший специалист получает обычно значительно лучшие условия, чем плохой, причём отнюдь не только по зарплате.

Вот три основные причины этого феномена.

1. Принцип взаимности

Если вы пробовали нанимать на работу персонал, вы знаете, что чем ниже зарплата и квалификация персонала, тем больше проблем стоит ждать от соискателей. Так, например, на вакансии типа курьеров, фасовщиков или секретарей народ часто просто не приходит: говорит по телефону, что будет в 13:00, а в 13:00 не появляется в офисе и даже не берёт трубку. Дальше, в процессе работы, тоже весьма вероятны разнообразные чудеса раздолбайства, которые я из соображений тактичности даже не буду сейчас перечислять.

Несколько раз нарвавшись на пьянство на рабочем месте и прочие фокусы, представители организации начинают делать несправедливые обобщения и относиться одинаково плохо ко всем: даже к тем, кто выполняет работу пунктуально и ответственно.

2. Плохие манеры

Многие люди обладают плохими манерами, дефицитом порядочности и скотским характером. По некоторым причинам, которые я сейчас не вижу смысла подробно раскрывать, на более высоких должностях людей с неприятным поведением меньше. Как правило, мы можем ожидать, что директор завода окажется куда как более адекватным начальником, нежели старший помощник младшего сторожа.

Часто бывает так, что начинающий специалист подчиняется «вахтёру» с дурными амбициями, а опытный специалист имеет начальником уже нормального руководителя, который умеет не создавать проблем на ровном месте.

3. Баланс сил

Если вы сварщик высокой квалификации, работаете в родном городе, имеете запас денег на полгода отпуска и вас регулярно зовут работать в другие места, вы можете позволить себе уволиться в любой момент. Если при этом в вашем городе дефицит хороших сварщиков, и в случае чего заменить вас будет очень непросто, сила полностью на вашей стороне.

Если вы разнорабочий, вы застряли на вахте где-то вдали от цивилизации, и у вас нет денег даже на билет домой, то сила на стороне работодателя — особенно если он ещё и должен вам за пару месяцев работы.

Теперь, когда мы видим проблему и понимаем её причину, мы легко можем обозначить два основных пути её решения.

Путь первый: подписаться на пару оппозиционных блогов, стать патриотом какой-нибудь зарубежной или вымышленной страны, начать жаловаться в соцсетях на власти, народ и государственный строй.

Путь второй: разобраться с теми восемьюдесятью процентами проблемы, которые зависят от самого работника. Каждый работник можно сделать вот что:

— повысить свою квалификацию;

— повысить гибкие навыки (начав с пунктуальности);

— освоить дефицитную специальность;

— создать денежную подушку безопасности;

— уволиться с плохого места работы.

Мы живём в свободной стране, поэтому я не собираюсь никого агитировать в пользу первого или второго пути. Моя задача — показать причинно-следственные связи. Разбиваем яйцо над сковородкой, получаем яичницу. Мажем хлеб маслом, получаем бутерброд. Оба рецепта имеют право на жизнь.

PS. Это шестьдесят девятая статья из серии «Размышления о ведении бизнеса в России». Другие статьи серии можно найти вот здесь:

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