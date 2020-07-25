 

Организаторы акции рассказали о судьбе затонувшего в Керченском проливе бронетранспортера

25.07.2020, 19:48, Новости дня

Утонувший на дне Керченского пролива бронетранспортер (БРДМ-2) планируется достать в воскресенье, сообщил представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергей Чернаков.

«В проливе сохраняется штормовая погода, потому операцию по подъему бронемашины перенесли на воскресенье. Свою помощь предложили разные организации, но из-за шторма, который пришел со стороны Новороссийска, решено все перенести на завтра», – сказал РИА «Новости» Чернаков.

Операцию проведут, если позволят погодные условия, добавил он.

Напомним, бронетранспортер, форсировавший Керченский пролив в рамках акции «Керченский десант «Дорога мужества» утонул в субботу. Членов экипажа эвакуировали. 

В сети также публиковали видеозапись, снятую членами экипажа затонувшей машины.





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