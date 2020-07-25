 

VOAэкспресс 25 июля 2020

25.07.2020, 19:47, Новости дня

Джон Льюис

Шестидневная серия мероприятий, посвященных памяти легендарного правозащитника и члена Палаты представителей США Джона Льюиса, начинается в субботу в его родном городе Троя, штат Алабама, и завершится на следующей неделе похоронами в штате Джорджия.

Он прославился как лидер современного американского движения за гражданские права 1950-х и 60-х годов. В 23 года он начал тесно работать с Кингом и оставался последним живущим оратором знаменитого митинга, состоявшегося в марте 1963 года в Вашингтоне, где Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта».

Хабаровск

В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. По оценкам мэрии, на улицы Хабаровска вышли 6500 человек, однако участники мероприятия и СМИ говорят о совершенно других цифрах. Как это было – смотрите в нашей галерее

Американские рецепты

Мы продолжаем рубрику «Американские рецепты». В новом выпуске – устрицы «Рокфеллер», запеченные на половинке раковины устрицы, начиненные густым кремом из сливочного масла, луком, свежими травами и панировочными сухарями. Это блюдо впервые приготовили во французском ресторане Нового Орлеана, который испытывал перебои с поставками виноградной улитки и начал фаршировать устрицы, которых в городе было огромное количество.

Подкаст

Какова власть губернатора штата США? Как складываются отношения президентов и губернаторов? Кого американцы любят и уважают больше? Узнайте в новом выпуске подкаста «Президентские истории»

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / За голосованием по Конституции следят более 526 тыс. наблюдателей

16.07 / Le Monde – во Франции подтвердили случай заражения коронавирусом ребёнка в утробе

28.06 / В Киеве за сутки коронавирус выявили у 69 человек

21.07 / Хабаровские общественники приветствовали назначение Дегтярева

13.07 / В администрацию Кирова пришли с обысками

28.06 / В нелегальной вырубке леса на 1,2 млн грн подозревают шесть человек во главе с чиновником лесхоза

09.07 / Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова

03.07 / Путин указал на важность запрета на отчуждение российских территорий

13.07 / «Турецкие авиалинии» объявили о возобновлении полетов в Россию

14.07 / Трамп освободил своего приятеля от тюрьмы и штрафа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска