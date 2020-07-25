VOAэкспресс 25 июля 2020

25.07.2020, 19:47, Новости дня

Джон Льюис

Шестидневная серия мероприятий, посвященных памяти легендарного правозащитника и члена Палаты представителей США Джона Льюиса, начинается в субботу в его родном городе Троя, штат Алабама, и завершится на следующей неделе похоронами в штате Джорджия.

Он прославился как лидер современного американского движения за гражданские права 1950-х и 60-х годов. В 23 года он начал тесно работать с Кингом и оставался последним живущим оратором знаменитого митинга, состоявшегося в марте 1963 года в Вашингтоне, где Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта».

Хабаровск

В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. По оценкам мэрии, на улицы Хабаровска вышли 6500 человек, однако участники мероприятия и СМИ говорят о совершенно других цифрах. Как это было – смотрите в нашей галерее

Американские рецепты

Мы продолжаем рубрику «Американские рецепты». В новом выпуске – устрицы «Рокфеллер», запеченные на половинке раковины устрицы, начиненные густым кремом из сливочного масла, луком, свежими травами и панировочными сухарями. Это блюдо впервые приготовили во французском ресторане Нового Орлеана, который испытывал перебои с поставками виноградной улитки и начал фаршировать устрицы, которых в городе было огромное количество.

Подкаст

Какова власть губернатора штата США? Как складываются отношения президентов и губернаторов? Кого американцы любят и уважают больше? Узнайте в новом выпуске подкаста «Президентские истории»