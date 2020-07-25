В Саратове собаки принесли сторожу человеческую голову

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25.07.2020, 19:30, Новости дня

В центре Саратова собаки принесли сторожу одной из местных организаций человеческую голову, информирует следственное управление СК по региону.

«По предварительным данным, 25 июля 2020 года в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева города Саратова (в районе Глебучева оврага), проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову», – сообщается на сайте ведомства.

Сторож сообщил о произошедшем правоохранительным органам. При обследовании близлежащей местности следователи нашли тело мужчины, которое пролежало там не менее двух месяцев. Погибшего опознали, им оказался 50-летний житель Волгограда.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В 2019 году в Саратове произошел схожий случай. Очевидец заявил, что собака пронесла объеденную голову человека в микрорайоне «ОПХ Саратовское».





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