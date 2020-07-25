Мнение: Флаги на башнях

25.07.2020, 19:10, Разное

Ездил сегодня в Подмосковье, в район Видного – и проезжал мимо того самого печально знаменитого “совхоза имени Ленина”, отжатого давеча с концами путинскими опричниками у комми-кандидата в президенты Грудинина. Что меня откровенно поразило: еду мимо “главной усадьбы” совхоза (это 1 км от МКАД, почти Москва) – а там совхозные многоэтажки – по 17 и больше этажей, которые в свое время коммунист-миллиардер Грудинин понастроил для своих работников. И вот смотрю я вялым пассажирским взглядом на эти многоэтажки (такой тип домов в Москве еще принято называть “башни”), а там – что твоя Америка! Это ведь в Америке люди постоянно бьются в таком экстазе патриотизма, что аж флаги свои звездно-полосатые из окон вывешивают?

Так вот и у совхозников имени Ленина: чуть ли не из каждого третьего-пятого окна… вывешен красный флаг. Ей-богу, не шучу. Именно красный – не триколор какой. Свисают этакие кумачовые полотнища, где больше, где меньше – то из окон, то с балконов. Просто демонстрация какая-то! Из одного дома, из другого, из третьего… Жаль, сфотографировать не успел. Но в наличии красных полотнищ и так каждый может убедиться, надо только к совхозу (возле Каширки) подъехать с любой стороны.

Я стал рыться в интернете в поисках объяснений. И выяснил – да! Это реально такая акция работников в поддержку Грудинина. Вот, нашел в ВК: Тем временем некоторые жители совхоза начали вывешивать красные флаги из окон своих домов в поддержку П.Н. Грудинина. Фотка выше – тоже из ВК, автор – Э.Криковцов. И таких домов там много.

Такая вот интересная форма выражения протеста. По-моему, довольно трогательно – люди, работавшие НА Грудинина, вступаются за своего “капиталиста”, которого путинские опричники ведь реально выкинули из родного хозяйства по полному беспределу, мстя непонятно за что (я про это грязное дело недавно писал, в посте “Так сколько же набрал Грудинин”).