Гастроэнтеролог Валентина Лупанова объяснила, когда суп может принести желудку вред

25.07.2020, 19:09, Разное

Гастроэнтеролог Валентина Лупанова перечислила случаи, когда употребление супа может причинить вред желудку. Наличие питательных веществ в блюде не обезопасит людей с проблемами ЖКТ от появления неприятных симптомов.

Суп считается полезным, ведь он легко переваривается и усваивается организмом, а также подготавливает желудок к более сложной пище. Экстрактивные вещества в первом блюде позволяют нормализовать пищеварение. Врач советует не отказываться от употребления супов, как это многие делают, подражая жителям других стран, где подобные блюда не являются культурной пищевой традицией.

Бульон из говяжьих костей способен причинить вред организму. В костях животных содержится много солей тяжелых металлов, в результате чего такое блюдо очень сильно перегружает желудок и заставляет печень активнее выводить токсины. В рыбных супах может быть ртуть, высокое содержание которой ведет к отравлению.

По мнению гастроэнтеролога, в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта для приготовления бульона лучше использовать нежирные сорта мяса или только овощи. Если состояние здоровья ухудшилось у пациентов с гастритом – необходимо исключить потребление сырых овощей и фруктов, алкогольных напитков, ограничить свежевыжатые соки, кофе и крепкий чай.