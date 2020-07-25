Условиям ослабления карантина не соответствуют девять областей Украины – Минздрав

25.07.2020, 19:01, Новости дня

В Украине увеличилось число областей, которые не соответствуют условиям для послабления карантина, введенного в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения за 25 июля.

У Тернопольской области зафиксирована наихудшая динамика заболеваемости – плюс 88,9%. В Житомирской области этот показатель составил 51,84%.

Закарпатская область стала единственной с более чем наполовину загруженными койко-местами – 64,23%.

У Волынской и Ивано-Франковской областей отрицательные цифры по двум из четырех показателей – динамике и проценту выявления.

Также на 25 июля условиям для смягчения карантина не соответствуют Винницкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Таблица: moz.gov.ua

23 июля Минздрав сообщал о шести областях с недостаточными условиями для смягчения карантина.

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106 за последние сутки), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7525), Львовской (8702) и Черновицкой (5548) областях.