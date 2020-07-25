Специалисты CDC назвали последствия COVID-19 для молодых людей

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25.07.2020, 18:53, Разное

Специалисты, представляющие Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC, назвали последствия заболевания COVID-19 для молодых людей. Для этого эксперты проанализировали результаты исследований, проведенных в 13 штатах США.
Молодые парни и девушки, у которых раньше не наблюдалось проблем со здоровьем, после коронавируса могут очень долго восстанавливаться, даже если появится легкая инфекция. В рамках работы больным задавали вопросы о симптомах после излечения, о том, как изменилось их состояние здоровья и есть ли у них какие-либо хронические заболевания. Из 292 респондентов 274 признались, что у них появлялся один или несколько проявлений инфекции спустя несколько недель после больницы при повторном тестировании. В числе пациентов, не вернувшихся к обычному состоянию здоровья, оказались 26% людей 18-34 лет, 32% переболевших, чей возраст – 35-49 лет, а также 47% респондентов “за 50”.

Исследователи отметили, что молодые люди с отличными ранее показателями здоровья без заболеваний могут нуждаться в длительном восстановлении после перенесения легкой формы коронавируса. Пятая часть людей, возрастом до 35 лет, отметила, что им так не удалось вернуться к обычному состоянию здоровья после 21 дня, когда был получен положительный результат. Пациенты рассказали о сохранении кашля, усталости, одышки на протяжении нескольких недель после выздоровления.





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