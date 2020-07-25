 

ФК «Зенит» завоевал четвертый в своей истории Кубок России

25.07.2020, 18:48, Новости дня

Петербургский футбольный клуб «Зенит» победил в матче с подмосковной командой «Химки» в четвертый раз в истории завоевал Кубок РФ по футболу.

Матч прошел в Екатеринбурге, петербургская команда победила со счетом 1:0, единственный гол на 84 минуте с пенальти забил Артем Дзюба, передает РИА «Новости».

«Зенит» выигрывал кубок в 1999, 2010, и 2016 годах. В 1944 году команда завоевала Кубок СССР.

Напомним, «Зенит» также досрочно стал чемпионом РФ по футболу сезона-2019/20.





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