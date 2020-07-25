В Москве задержали людей, кормивших голубей

25.07.2020, 18:45, Разное

В Москве на Пушкинской площади задержали 11 человек, которые кормили голубей, сообщила «МБХ медиа» одна из задержанных Ксения Андрианова.

«Да, [задержали] 11 человек. Мне удалось только узнать, что основание — закон о полиции. Пока никак не комментируют. Говорят: "Ознакомитесь в административном протоколе"», — сказала она.

Их задержали «для поверки документов» без объяснения причин, отмечает «МБХ медиа». Автозак едет в отдел полиции по Пресненскому району.

ОБНОВЛЕНИЕ

16:17 Тех, кого увезли в ОВД «Пресненский», уже отпустили из отделения. На них составили протоколы о нарушении режима самоизоляции (3.18 КоАП г. Москвы). Еще несколько задержанных до сих пор остаются в ОВД «Арбат», сообщает Avtozak LIVE.

Телеграм-канал Avtozak Livе уточняет, что правоохранители задержали сначала корреспондента канала «Другое Мнение» Александра Пелевина и еще одного молодого человека, который снимал кормление голубей на телефон, позже их отпустили.

Люди пришли на Пушкинскую площадь в знак солидарности с протестующими в Хабаровске. У них не было с собой плакатов и других атрибутов массовой акции, отмечает «МБХ медиа».

«Левый фронт» в своем телеграм-канале сообщает о задержании у памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице активистов, которые шли к Генпрокуратуре, чтобы передать свои требования о прекращении давления на оппозицию, освобождении политзаключенных, о проверке законности громких дел последнего времени, а также в поддержку экс-кандидата в президенты Павла Грудинина и протестующих жителей Хабаровска. «ОВД-Инфо» пишет, что задержаны более 25 человек.

В Хабаровске сегодня прошла 15-я несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, мэрия пояснила о 6,5 тысячах участников, в то время как СМИ сообщили о десятках тысяч. Протесты прошли и в других российских городах. Во Владивостоке из-за акции были задержаны четыре человека, на них составили протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

На этой неделе Фургала, который находится в московском СИЗО по обвинению в организании убийств бизнесменов в 2004-2005 годах, сняли с должности. Врио главы региона назначили Михаила Дегтярева, который до этого был депутатом Госдумы от фракции ЛДПР. Протестующие не одобрили его назначения, общаться с ними он отказался. Участники протестов требуют проведения открытого суда над Фургалом в Хабаровске.