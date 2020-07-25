 

Мнение: Антивоенная пропаганда, социальные лифты при Николае II и взлом Гармина

25.07.2020, 18:35, Разное

1. Интересный изгиб истории. На доме в городе Коврове висит памятная табличка: «Здесь ковровские большевики убедили солдат такого-то полка не участвовать в наступлении июня 1917 года». Речь идёт о войне с немцами, которую вела тогда Россия.

А вот брошюра от 1917 года, в которой товарищ Сталин и товарищ Зиновьев утверждают, что большевики не имеют ровно никакого отношения к провалу наступления русских войск:

2. Социальные лифты в императорской России, по воспоминаниям маршала Жукова. Дядя полководца начинал в бедности, в 11 лет его отдали учеником в скорняжную мастерскую, делать вещи из меха и кожи. Юноша прилежно учился и в 16 лет стал мастером. Ещё через несколько лет он накопил достаточно денег, чтобы открыть собственное дело:

3. Гармин хакнули:

https://www.reddit.com/r/kansascity/comments/hwg8vt/garmin_hacked/

Тысячи устройств Garmin превратились в «кирпичи». Хакеры взломали её системы и требуют миллионы долларов выкупа

Garmin, производитель носимых устройств для спортсменов, испытывает крупный сбой всех своих сервисов, сделавший все гаджеты практически непригодными к использованию. У журналистов ZDnet возникло подозрение о заражении сетей компании новым вирусом-шифровальщиком WastedLocker, но представители Garmin не подтверждают эту информацию.

В результате, у многих исчезла информация по их тренировкам, например.

Источник: Место для дискуссий





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