Посол Азербайджана в России призвал прекратить уличные драки

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25.07.2020, 18:35, Новости дня

Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы призвал соотечественников прекратить устраивать беспорядки в Москве и Подмосковье. Он попросил соблюдать российские законы и вести свою борьбу в рамках правового поля.

«Вы живете в России, многие из вас являются гражданами этой великой страны. Прошу вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию», – заявил посол.

Столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспоры происходят в разных странах мира на фоне эскалации вооружённого конфликта на границе двух стран. В Москве представители общин нападают друг на друга, разбивают автомобили и устраивают погромы в ресторанах национальной кухни.

Накануне московская полиция задержала 25 человек в московском районе Марьино после серии столкновений между представителями армянской и азербайджанской общин. Возбуждено два уголовных дела. СМИ также сообщали о массовой драке у метро «Братиславская», в ресторане азербайджанской кухни «1001 ночь» и на улице Нижние Поля в том же районе. По данным РБК, в одной из массовых драк участвовали до 50 человек. Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов сообщил о драках в Санкт-Петербурге и Тюменской области. О столкновениях говорится в заявлении посольства Армении в России.

Столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор в последние дни происходили в разных городах мира – в частности в Лондоне, Брюсселе, Лос-Анджелесе.

В середине июля на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошло несколько боестолкновений, в которых погибли несколько десятков человек. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга.

  • Радио «Свобода»

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