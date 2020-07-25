Личное: Убрала томные щипцы
25.07.2020, 18:18, Разное
Тест, который будет завтра, я решила сделать более простым.
А то я вижу мандраж у многих. Будет одна история, рассказанная четверыми героями с разных сторон. Но выглядеть это будет как четыре разные истории.
Среди героев один рыбак (или рыбачка), одна нерыба (или один), рыба и рапан.
Вам нужно будет найти кто есть кто и решить задания по поводу динамики СЗ. Первоначальный план, что выбравший изначально рапана вместо рыбака получит ноль баллов за тест, я решила отменить. Баллы будут как всегда, за каждое задание, но если вы правильно выбрали рыбака, ваш шанс получить максимум баллов резко вырастет.
Экстремальную сложность отложим пока.
И продолжим сегодня самостоятельные тренировки.
Вот в разборе этого письма я предлагаю дать автору совет, которого она просит. По правилам блога давать советы запрещено, но сейчас это – задание. По тому как вы сформулируете совет и как аргументируете (это обязательно), будет понятно, насколько вы чувствуете ситуацию в поле.
caramel_tanya
Здравствуйте, Эволюция!
Возможно моя история покажется вам интересной!
Писала вам письмо из декрета:
https://evo-lutio.livejournal.com/1087189.html
Спасибо вам и комментаторам за разбор. Очень здорово встали мозги на место: больше занялась работой, спортом. Чаще навожу порядок. Балую вкусной едой. Убрала томные щипцы в виде одежды, духов. Секса стало больше. Но не сейчас ((
Сейчас малышу 10 месяцев, я достаточно самостоятельна. Работаю, купили машину, 3 раза в неделю оставляю ребёнка бабушке на весь день, она только за, очень любит его, иногда мне кажется больше меня.
Моя история вот о чем:
Мы поехали на отдых с кумом и кумой.
Ей 17, куму 34.
Куму она нравится, но он типичный фрустрированный Онегин, и только отталкивает.
Она веселая горячая с толпой желающих порезвиться с молодой девчонкой. Хочет стать актрисой. Манерная. Бегунья. Неплохое тело в силу возраста.
Так вышло, что муж мой стал на нее поглядывать. Жалеть глупышу от заигрываний кума. Оправдывать, улыбаться и подмигивать.
Однажды мы разделились: я, моя мама и малыш поплыли на корабле, а муж и кумовья пошли по тропе физически сложной.
Когда они плавали, муж в шутку предложил поплыть на нудистский пляж, кум оскорбился и сказала, что никуда не поплывет.
– тогда сторожи вещи!
И уплыли с кумой.
Припрлыв назад, кума не было. Вечером он объявился вдрызг пьяный.
Вчера на пляже кума томно наклонилась над ним, типо ставила скана, хотя это можно было сделать с другой стороны.
Пару дней назад она подставила свое мокрое тело мужу и сказала: вытри пожалуйста!
Сегодня она радостно бежит открывать ему дверь и закрывать. Я отравилась немного, поэтому лежу в постели.
Меня это дико бесит все.
Секса у нас нет. Он на меня даже не смотрит. Знакомы 2 года, в браке год.
Вообще в целом у нас полностью исчезла романтика в отношениях. Её нет. Пару раз он обнял меня за последнюю неделю. Не хочется сидеть с экселем, но блин, так хочется тепла.
Я красивая, молодая, сбросила 20 кг после родов. Сейчас 60 кг.
Хочется уйти хотя бы на время, показав чувство собственного достоинства:
Снять квартиру и жить с малышом.
Доход мой позволяет.
С другой стороны, хочу наладить вновь связь и быть счастливой семьей.
Мама моя и кум тоже замечают эти их Шуры муры. Девчонке говорить бесполезно – эээ то может её раззадорить.
Как в границах это все решить?
Как выйти красиво в этой ситуации?
Как сказать мужу, что мне это все не нравится, и стоит ли?
Стоит ли что-то говорить куме?
Спасибо большое вам за ваш труд!
Источник: Эволюция
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