Личное: Убрала томные щипцы

25.07.2020, 18:18, Разное

Тест, который будет завтра, я решила сделать более простым.

А то я вижу мандраж у многих. Будет одна история, рассказанная четверыми героями с разных сторон. Но выглядеть это будет как четыре разные истории.

Среди героев один рыбак (или рыбачка), одна нерыба (или один), рыба и рапан.

Вам нужно будет найти кто есть кто и решить задания по поводу динамики СЗ. Первоначальный план, что выбравший изначально рапана вместо рыбака получит ноль баллов за тест, я решила отменить. Баллы будут как всегда, за каждое задание, но если вы правильно выбрали рыбака, ваш шанс получить максимум баллов резко вырастет.

Экстремальную сложность отложим пока.

И продолжим сегодня самостоятельные тренировки.

Вот в разборе этого письма я предлагаю дать автору совет, которого она просит. По правилам блога давать советы запрещено, но сейчас это – задание. По тому как вы сформулируете совет и как аргументируете (это обязательно), будет понятно, насколько вы чувствуете ситуацию в поле.

caramel_tanya

Здравствуйте, Эволюция!

Возможно моя история покажется вам интересной!

Писала вам письмо из декрета:

https://evo-lutio.livejournal.com/1087189.html

Спасибо вам и комментаторам за разбор. Очень здорово встали мозги на место: больше занялась работой, спортом. Чаще навожу порядок. Балую вкусной едой. Убрала томные щипцы в виде одежды, духов. Секса стало больше. Но не сейчас ((

Сейчас малышу 10 месяцев, я достаточно самостоятельна. Работаю, купили машину, 3 раза в неделю оставляю ребёнка бабушке на весь день, она только за, очень любит его, иногда мне кажется больше меня.

Моя история вот о чем:

Мы поехали на отдых с кумом и кумой.

Ей 17, куму 34.

Куму она нравится, но он типичный фрустрированный Онегин, и только отталкивает.

Она веселая горячая с толпой желающих порезвиться с молодой девчонкой. Хочет стать актрисой. Манерная. Бегунья. Неплохое тело в силу возраста.

Так вышло, что муж мой стал на нее поглядывать. Жалеть глупышу от заигрываний кума. Оправдывать, улыбаться и подмигивать.

Однажды мы разделились: я, моя мама и малыш поплыли на корабле, а муж и кумовья пошли по тропе физически сложной.

Когда они плавали, муж в шутку предложил поплыть на нудистский пляж, кум оскорбился и сказала, что никуда не поплывет.

– тогда сторожи вещи!

И уплыли с кумой.

Припрлыв назад, кума не было. Вечером он объявился вдрызг пьяный.

Вчера на пляже кума томно наклонилась над ним, типо ставила скана, хотя это можно было сделать с другой стороны.

Пару дней назад она подставила свое мокрое тело мужу и сказала: вытри пожалуйста!

Сегодня она радостно бежит открывать ему дверь и закрывать. Я отравилась немного, поэтому лежу в постели.

Меня это дико бесит все.

Секса у нас нет. Он на меня даже не смотрит. Знакомы 2 года, в браке год.

Вообще в целом у нас полностью исчезла романтика в отношениях. Её нет. Пару раз он обнял меня за последнюю неделю. Не хочется сидеть с экселем, но блин, так хочется тепла.

Я красивая, молодая, сбросила 20 кг после родов. Сейчас 60 кг.

Хочется уйти хотя бы на время, показав чувство собственного достоинства:

Снять квартиру и жить с малышом.

Доход мой позволяет.

С другой стороны, хочу наладить вновь связь и быть счастливой семьей.

Мама моя и кум тоже замечают эти их Шуры муры. Девчонке говорить бесполезно – эээ то может её раззадорить.

Как в границах это все решить?

Как выйти красиво в этой ситуации?

Как сказать мужу, что мне это все не нравится, и стоит ли?

Стоит ли что-то говорить куме?

Спасибо большое вам за ваш труд!