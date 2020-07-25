 

Ракету-носитель «Протон-М» подготовили к запуску спутников

25.07.2020, 18:08, Новости дня

Ракета-носитель «Протон-М» отправится на стартовый комплекс Байконура 26 июля, соответствующее решение приняла государственная комиссия, информирует Роскосмос.

«Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки номер 200. Начало операций по транспортировке ракеты с технологической заправочной площадки начнется в воскресенье, 26 июля в 04.30 мск», – сообщается на сайте госкорпорации.

Планируется, что запуск ракеты пройдет 30 июля в 00.27 мск. Ракета-носитель запустит российские телекоммуникационные спутники «Экспресс-103» и «Экспресс-80».

«Экспресс-80» и «Экспресс-103» –космические аппараты среднего класса, изготовленные в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н».

Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа интернет, а также передачи данных на территории РФ и в странах СНГ.

Ранее Роскосмос сообщал, что модернизация ракеты-носителя (РН) «Ангара» может предполагать создание многоразовых ступеней.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

22.07 / Госдума приняла закон об ответственности за вейпы и кальяны

10.07 / Бывшего челябинского вице-губернатора освободили по УДО

30.06 / Нефть подешевела на опасениях за дисбаланс спроса и предложения

12.07 / Министр образования США выступила за открытие школ осенью

17.07 / В Киеве у входа на станцию метро “Шулявская” произошел взрыв

07.07 / Дело об убийстве ветерана в Калужской области передано в суд

19.07 / Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в оккупированном Крыму

17.07 / Руслана запустила кампанию по защите лесов Карпат

16.07 / Белый дом не исключил введения запрета на въезд китайских коммунистов в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска