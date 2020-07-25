 

Мнение: Стильная старушка

25.07.2020, 17:59, Разное

В автобусе увидал сегодня поразительную даму весьма пожилого возраста (на вид лет 70 как минимум). Спину она держала все еще прямо, передвигалась уже с ощутимым трудом (но все равно тащила с собой типичную бабушкину сумку на колесиках) – а главное, была поразительно одета. Красный брючный костюм (пиджак и брюки), красная блузка, красный пояс, красные туфли на каблуках (!)… и как апофеоз – красная (причем того же оттенка, как костюм и туфли) маска на лице!

Красная бабушка долго не решалась ступить на асфальт со своей сумкой-тележкой, подоспевший молодой человек помог ей спустить сумку, потом подал руку… Бабуля церемонно оперлась на нее, сошла наконец на землю, встряхнула своими уже редкими, но явно крашеными и завитыми волосами, подхватила свой колесный агрегат и пошла прочь.

Никто, кроме меня, не увидел в ней ничего необычного.

Источник: Размышления вольного социолога





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