Личное: На нормальное море!

25.07.2020, 17:55, Разное

С 1 августа открывается авиасообщение с Анкарой и Стамбулом, а уже с 10-го — тыгыдым! — с Анталией!

Почему, собственно, тыгыдым? Это я так радуюсь.



Фото: Соцсети

Почему радуюсь? Потому что решение действительно назрело — хватит пить канализацию на курортах Красножарского края!

Нет, поймите правильно — я настроена экономически правильно. За развитие российских курортов и всё такое.

Но объективно, развитие ограничивается лишь повышением цен на чурчхелу. Пиво тёплое, в море — нассано.

У российских курортов в этом году был шанс стать лучше. Как им воспользовались? Никак, от слова «совсем».

https://t.me/lenamiro/6531

Среднестатистический россиян имеет право на отдых. Да, Турция — не Мексика, не Мальдивы и не Большой Барьерный риф. Но тем не менее, народ не обязан платить дань российским курортам, получая взамен грязный пляж, холодную воду в душе и канализацию, текущую в море.

Если бы я увидела, что полученные прибыли вкладываются в развитие курортной инфраструктуры, я бы первая «топила» за отдых в России.

Но что я вижу и слышу от отдыхающих? Качество услуг упало, а цены выросли.



Границы открываются, Мехмедки! Россиянки летят к вам! Фото: Соцсети

Хватит такого «патриотизма», хватит. Настоящий патриотизм не в том, чтобы платить втридорога за чурчхелу.

Мы им дали шанс стать лучше? Дали. Не воспользовались этим? Их проблемы.

Согласны?