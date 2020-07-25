Ученые рассказали, сколько времени должен длиться хороший секс

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25.07.2020, 17:53, Разное

Ученые, представляющие Университет штата Пенсильвании, рассказали, сколько времени должен продолжаться секс, чтобы он приносил удовольствие. В результате короткого полового акта у партнеров может возникать чувство разочарования.
Исследователи изучали и анализировали данные, полученные после опроса около тысячи женщин и мужчин в течении нескольких десятилетий. Были также опрошены врачи, социальные работники, психологи. Большая часть респондентов согласны, что для идеальных ощущений интимная близость должна длиться не более 13 минут.

Специалисты называют соитие, длительностью в 1 или 2 минуты коротким сексом, от 3 до 7 минут – нормальный секс. Акт, длительность которого составляет 7-13 минут, признан наиболее оптимальным вариантом. Слишком долгий секс, по мнению экспертов, – близость, продолжающаяся 10-30 минут. Эрик Корти, ведущий автор работы, считает, что из-за нереалистичных фантазий о времени секса мысли способны привести к сексуальным разочарованиям и дисфункции у партнеров.





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