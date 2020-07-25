 

В гостях у Майли Сайрус: экскурсия по ее новому дому в Хидден-Хилс

25.07.2020, 17:45, Разное

Дом площадью 630 квадратных метров расположен на частной земле площадью 1.25 акров. Особняк может разместить всю большую семью Майли так как в нем имеется 6 спален и 7 ванных комнат. Сам дом был построен в середине 50-х. Интерьер обновлялся регулярно, но при этом предыдущие владельцы всегда старались выполнять ремонт в классическом стиле.

Главная изюминка особняка – огромные окна, которые дают свету максимально проникать в помещения. Участок удачно разбит на несколько зон. Имеется зона для барбекю с отдельной кухней во дворе. Рядом с бассейном расположена зона отдыха, а чуть поодаль – патио с местом для разведения огня. С другой стороны дома также есть отдельная веранда, выйти на которую можно только через дом.






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