Политолог Евгений Сатановский рассказал о способе срыва планов США по уничтожению России

25.07.2020, 17:30, Разное

Известный отечественный политолог, аналитик и востоковед Евгений Сатановский в беседе с журналистами одного из изданий озвучил свое мнение по поводу необходимых мер, способных нарушить планы США по уничтожению Российской Федерации. Как полагает эксперт, главным способом по срыву деструктивных намерений Соединенных Штатов должно стать проявление максимально активной оборонной политики России.

Политолог считает, что экспансивные планы США, самолично назначивших себя “глобальным гегемоном”, чувствовались и ранее, однако в последнее время они приобрели уже очевидный вид. В первую очередь, это касается продолжающегося расширения НАТО на Восток, планомерно приобретающего масштабы мыльного пузыря. Примечательно, что зачастую такая политика находит реализацию исключительно по инициативе американских “лидеров” Североатлантического альянса, вызывая порой несколько недоуменную реакцию со стороны союзников по НАТО в лице Германии, Франции, Италии и т.п. Еще одним шагом по уничтожению России, являющейся страной с довольно сильной экономикой, является санкционное давление Запада. Однако, как полагает Сатановский, Российской Федерации вполне по силам эффективно противостоять подобному агрессивному давлению, используя способ максимально активной оборонной политики. Такая методика была применяема еще в годы существования СССР и имела успех, не позволяя западным странам осуществлять настойчивые выпады в адрес советского государства.

По словам Евгения Сатановского, при проведении подобной политики войска страны появлялись в самых разных уголках мира, и, таким образом, посягать на территорию РФ “никто не мог даже посметь”. “Любые открытые враги уничтожались где-то за пределами страны, на заграничных территориях. РФ в то время не стеснялась идти на прямые вооруженные конфликты”, – резюмировал эксперт. Об этом сообщают “Актуальные Новости”.