Ученые раскрыли историю происхождения найденных на Земле странных метеоритов

25.07.2020, 17:30, Разное

Ученые из Массачусетского технологического института вместе с коллегами из Чикагского университета раскрыли историю происхождения найденных на Земле с 1960 года странных метеоритов. Состав редких космических тел указывает на то, что они могли оторваться от “удивительной химеры”.

Многие метеориты, упавшие на Голубую планету, являются фрагментами планетезималей (тела, конденсировавшиеся из облака пыли и газа). Эти объекты могли остаться в качестве необработанного мусора или расплавиться. Но некоторые метеориты очень озадачили научных экспертов, поскольку их семейство могло возникнуть от расплавленного и не расплавленного загадочного небесного тела. Согласно исследованию, тело “родителя” странных метеоритов – многослойное, дифференцированное и, возможно, содержащее жидко-металлическое ядро. Последнее имело достаточно сил для генерации магнитного поля, такого же сильного, как и нынешнее магнитное поле Земли.



Ранние объекты Солнечной системы могли быть намного разнообразнее и сложнее, чем полагали астрономы. По словам ведущего автора исследования Клары Маурел, метеориты могли появиться в результате отрыва от планетезималей, в структуре которых имелось несколько расплавленных и нерасплавленных слоев. Объекты получили название IIE. Эксперты смоделировали различные сценарии их формирования, показавшие, что тела, имеющие жидкие ядра могли столкнуться с другими телами, а это могло выбить из ядра материал. Данный материал двигался к поверхности, отчего и образовались метеориты.