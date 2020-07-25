 

Исследователи обнаружили новый вид древних рептилий в форме тунца

25.07.2020, 17:30, Разное

Зарубежные исследователи в ходе научной работы обнаружили факт существования в эпоху мезозойской эры нового вида ихтиозавров, обитавших в земных морях. По словам исследователей, образец имел форму современного тунца и существенного отличался от ранее идентифицированных представителей указанного вида.
В процессе исследования исследователи изучали все образцы, принадлежащие вымершему роду ихтиозавров (рыбоящеров) Hauffiopteryx typicus. Они выявили, что один из экземпляров, найденный в Германии, отличается от остальных. К слову, новый вид был назван Hauffiopteryx altera, что в переводе с латыни означает “отличается от”. Все исследованные окаменелости имели происхождение из сланца Посидония, являющегося раннеюрским геологическим образованием, расположенным на центральноевропейской оси. Данная ось проходила через такие современные страны, как Швейцария, Австрия, Германия, Чехия, Нидерланды и Люксембург.

По словам одного из авторов научной работы Дирли Кортеса, представляющего Университет Макгилла в Редпате , несмотря на большую схожесть европейских морских экосистем в упомянутый исторический период, учеными периодически обнаруживаются некоторые редкие и, вероятно, эндемичные виды. “Это открытие может многое сказать о том, как функционировали эти древние экосистемы”, – резюмировал специалист. Об этом пишет Paleontologica Electronica.





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