Мнение: Водородная энергетика России, Тесла хочет поддержать Норникель и финансовый провал саудитов

25.07.2020, 17:25, Разное

1. Россия перенимает европейскую моду. «Газпром» и «Росатом» начнут производить в России «чистый» водород уже в 2024 году:

Минэнерго разработало и направило в правительство «дорожную карту» «Развитие водородной энергетики в России» на 2020–2024 годы, рассказал РБК представитель министерства. <…>

Россия планирует производить и экспортировать водород в связи с мировым трендом на отказ от углеводородной энергетики из-за ее негативного влияния на климат и экологическую ситуацию, следует из пояснения к «дорожной карте». Пока этот тренд создает угрозу для энергобезопасности России — одного из крупнейших поставщиков нефти, газа и угля в мире. Уже со следующего года правительство намерено формировать репутацию России как поставщика водорода, который является одной из альтернатив традиционным энергоносителям, объясняется в документе.

https://www.rbc.ru/business/22/07/2020/5f1565589a794712b40faedf

2. Целый ряд изданий разразился заголовками в духе «Тесла хочет помочь Норникелю»:

https://lenta.ru/news/2020/07/23/nikel/

Глава Tesla Илон Маск призвал горнодобывающие компании производить больше никеля, который является ключевым компонентом при производстве аккумуляторов для электрокаров, пишет Reuters. Предприниматель предоставит шанс заработать миллиарды компаниям, в том числе и российскому «Норильскому никелю», который является крупнейшим производителем металла в мире.

«Tesla даст вам гигантский контракт на длительный период, если вы будете добывать никель эффективно и экологически чисто», — пообещал предприниматель. В мире есть три ключевых поставщика металла — бразильская Vale, российский «Норильский никель» и BHP Group из Западной Австралии.

Маск назвал текущую высокую стоимость батарей препятствием для роста компании. Аккумуляторы с использованием этого элемента держат заряд дольше, поэтому Tesla стремится увеличить производство электромобилей, работающих на таких батареях, хотя цены на другие материалы ниже.

Лично я, будучи миноритарием Норникеля, смотрю на беспокойство Илона Маска со спокойным удовлетворением. Спасибо зелёной мафии, которая гнобит бензиновые двигатели, дефицит никеля в обозримой перспективе будет, вероятно, только нарастать.

3. Саудиты, вероятно, уже сильно жалеют о своей попытке начать нефтяную войну с Россией:

https://lenta.ru/news/2020/07/23/saud/

Саудовская Аравия не получила никакой финансовой выгоды после окончания ценовой войны с Россией, оставшись ни с чем. Об этом пишет Bloomberg.

Королевство заработало 23,9 миллиарда риалов (6,4 миллиарда долларов) за счет экспорта нефти в мае, говорится в сообщении Главного управления статистики страны. Это даже меньше, чем в предыдущем месяце, когда ценовая война была в самом разгаре. Доходы снизились более чем на 60 процентов по сравнению со среднемесячным прошлогодним показателем в 16,8 миллиарда долларов.

Правительство сократило экспорт до 6,2 миллиона баррелей в день в мае с рекордных 9,3 миллиона в апреле, поскольку на Саудовскую Аравию оказали давление мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп. Они требовали сбалансировать энергетический рынок, пострадавший от пандемии коронавируса.