Королева высказалась о ситуации с Ефремовым

25.07.2020, 17:08, Новости дня

Российская певица Наташа Королева заявила, что актер Олег Ефремов, причастный к ДТП со смертельным исходом, может не выдержать, попав в тюрьму.

«С одной стороны понятно, что человек (Ефремов – прим. ВЗГЛЯД) виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулем – преступник», – сообщила Королева в интервью «Комсомольской правде».

При этом она выразила надежду, что правосудие будет лояльно к Ефремову.

«Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем. Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни», – сказала певица.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В среду дело Ефремова поступило в суд.

Дело рассмотрит судья, вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.