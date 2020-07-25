 

Королева высказалась о ситуации с Ефремовым

25.07.2020, 17:08, Новости дня

Российская певица Наташа Королева заявила, что актер Олег Ефремов, причастный к ДТП со смертельным исходом, может не выдержать, попав в тюрьму.

«С одной стороны понятно, что человек (Ефремов – прим. ВЗГЛЯД) виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулем – преступник», – сообщила Королева в интервью «Комсомольской правде».

При этом она выразила надежду, что правосудие будет лояльно к Ефремову.

«Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем. Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни», – сказала певица.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee  Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В среду дело Ефремова поступило в суд.

Дело рассмотрит судья, вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Кличко ужесточил карантин в Киеве

20.07 / Мнения: У азербайджанцев и армян пропал страх войны

20.07 / МВФ и доступная ипотека. Зеленский назвал ключевые задания нового главы НБУ

14.07 / Россияне описали идеальную работу

14.07 / Украина не собирается привлекать Россию к переговорам по деоккупации Крыма – Кулеба

30.06 / Форум урбанистики “Территория будущего” открывается в Уфе

17.07 / Мнения: Инвестиции в Россию – привилегия для умных

14.07 / После катастрофы в Норильске ОП намерена проверить все предприятия арктической зоны

09.07 / Названы причины прорыва дамбы в Подмосковье

26.06 / Вплоть до заморозков: Вильфанд предупредил некоторые регионы о похолодании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска