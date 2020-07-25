 

«Отдай свой год Германии» — бундесвер запустил рекламную кампанию для борьбы с дефицитом кадров

25.07.2020, 16:40, Новости дня

Бундесвер страдает от возросшего дефицита кадров в своих рядах, пишет Frankfurter Allgemeine. И для того, чтобы его компенсировать, запустил рекламную кампанию под лозунгом «Твой год для Германии». Но всё больше политиков убеждены, что такими акциями проблему не решить: необходимо возвращать воинскую повинность.

«Твой год для Германии» — это лозунг, с которым бундесвер и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр агитируют за добровольную службу в немецкой армии. Это предложение адресовано мужчинам и женщинам, которые хотят нести службу недалеко от родины, сказала Крамп-Карренбауэр. Каждый год тысяча добровольцев будут проходить семимесячное обучение военному делу. А потом в течение ближайших шести лет их задействуют на 5 месяцев в качестве резервистов.

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, министр обороны Германии: По моему мнению, такая служба — независимо от того, как её несут — это цемент, который сплачивает общество в трудные времена. И очевидно, что мы сейчас переживаем особенно непростые времена.

Новыми добровольцами усилят резервные части. Однако на пресс-конференции в Берлине Крамп-Карренбауэр заявила, что она — сторонница воинской повинности. Она сказала, что возможность её введение обсуждается всё активнее, сославшись на письма нескольких бургомистров из Баден-Вюртемберга с соответствующими требованиями.

Уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ева Хёгль также потребовала возвратить воинскую повинность. Всему виной возросший дефицит кадров в бундесвере, который не удаётся покрывать с помощью рекламных акций и добровольной службы.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Guardian – очередные переговоры Брюсселя с Лондоном завершились досрочно из-за «серьёзных разногласий»

25.06 / “Бизнес страдает не только во Львове”. Глава Львовской ОГА раскритиковал решение городских властей смягчить карантин

14.07 / Юрист рассказал, как повлияет на дело Ефремова видео с предложением «уйти, а потом заплатить»

09.07 / Вирусолог объяснил, почему Китай становится источником новых инфекций

01.07 / За ходом голосования в Крыму будут наблюдать международные эксперты

26.06 / Кулеба: Ни одно положение российского законодательства не может помешать деоккупации Крыма

07.07 / Болсонару заболел. Он сдал тест на COVID-19 и начал принимать гидроксихлорохин

27.06 / В Екатеринбургской епархии отреагировали на ситуацию с Собчак

17.07 / Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете

17.07 / Чешский друг обвинённого в госизмене Ивана Сафронова отверг свою связь с разведкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска