«Отдай свой год Германии» — бундесвер запустил рекламную кампанию для борьбы с дефицитом кадров

25.07.2020, 16:40, Новости дня

Бундесвер страдает от возросшего дефицита кадров в своих рядах, пишет Frankfurter Allgemeine. И для того, чтобы его компенсировать, запустил рекламную кампанию под лозунгом «Твой год для Германии». Но всё больше политиков убеждены, что такими акциями проблему не решить: необходимо возвращать воинскую повинность.

«Твой год для Германии» — это лозунг, с которым бундесвер и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр агитируют за добровольную службу в немецкой армии. Это предложение адресовано мужчинам и женщинам, которые хотят нести службу недалеко от родины, сказала Крамп-Карренбауэр. Каждый год тысяча добровольцев будут проходить семимесячное обучение военному делу. А потом в течение ближайших шести лет их задействуют на 5 месяцев в качестве резервистов.

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, министр обороны Германии: По моему мнению, такая служба — независимо от того, как её несут — это цемент, который сплачивает общество в трудные времена. И очевидно, что мы сейчас переживаем особенно непростые времена.

Новыми добровольцами усилят резервные части. Однако на пресс-конференции в Берлине Крамп-Карренбауэр заявила, что она — сторонница воинской повинности. Она сказала, что возможность её введение обсуждается всё активнее, сославшись на письма нескольких бургомистров из Баден-Вюртемберга с соответствующими требованиями.

Уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ева Хёгль также потребовала возвратить воинскую повинность. Всему виной возросший дефицит кадров в бундесвере, который не удаётся покрывать с помощью рекламных акций и добровольной службы.