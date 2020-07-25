 

Тейлор Свифт действительно рассекретила имя младшей дочери Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

25.07.2020, 16:35, Разное

Вчера вышел восьмой студийный альбом Телор Свифт Folklore, который породил множество фанатских теорий (подробнее с ними можно ознакомиться тут). И одна из них касалась имен детей Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса.

В композиции под названием Betty упоминаются имена Инес и Джеймс. Именно так зовут дочерей Райана и Блейк. Бетти – третья героиня песни. После релиза трека поклонники Свифт предположили, что именно так могут звать младшую дочь Рейнольдса и Лайвли, о которой известно только то, что она родилась. И они угадали! Эту информацию удалось подтвердить журналистам People, которые связались с представителями пары.

Блейк Лайвли и Бетти, январь 2020 годаНапомним, в прошлом году Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз. Своих детей актеры тщательно оберегают от внимания общественности. В 2014 году, когда на свет появился их первый ребенок – дочь Джеймс, Блейк и Райан два месяца хранили радостное событие в тайне. Вторую дочку – малышку Инес – звездные родители представили общественности спустя три месяца после ее рождения. Делать исключение они не стали и в этот раз, когда в 2019-м на свет появилась их третья дочь. Имя малышки, как и точную дату ее рождения родители до сих пор еще ни разу не озвучивали прессе. Впрочем, за них это уже сделали другие.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с Джеймс и Инес, 2016 год





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