Похищенного под Ростовом новорожденного нашли в Калмыкии

25.07.2020, 16:30, Новости дня

Похищенного из роддома в городе Сальск Ростовской области нашли в республике Калмыкия, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая вывезла его в Калмыкию, сейчас женщина задержана», – сказал собеседник ТАСС.

В субботу СУ СК Ростовской области сообщил, что из роддома украли новорожденного ребенка, возбуждено уголовное дело.