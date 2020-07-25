 

Похищенного под Ростовом новорожденного нашли в Калмыкии

25.07.2020, 16:30, Новости дня

Похищенного из роддома в городе Сальск Ростовской области нашли в республике Калмыкия, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая вывезла его в Калмыкию, сейчас женщина задержана», – сказал собеседник ТАСС.

В субботу СУ СК Ростовской области сообщил, что из роддома украли новорожденного ребенка, возбуждено уголовное дело.





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