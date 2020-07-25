Мнение: Русские опять украдут выборы у США! Куда только смотрит Госдеп?

25.07.2020, 16:20, Разное

Я тут понял, что я ничего не понял. Вот Джон Байден, кандидат в президенты от Демократической Партии ( а это вам не "Единая Россия"!) заявил, что ему доложили спецслужбы, что РФ и Китай снова планируют вмешаться в выборы США и украсть демократию. И типа уважаемый мистер Байден (а не "Сонный Джо", как говорит агент Кремля Трамп) предупреждает. Что они не допустят покушения на самое святое в последней сверхдержаве. Вот только, едрит мадрит, а чем вы занимались последние 4 года-то?

Ну, правда! Допустим, Трампа и правда назначил Путин – хотя даже целый прокуррор Мюллер потратив много-много денег налогоплательщиков доказать этого не смог. Но, если-палки! За четыре года, да не даст мне соврать господин Дудь, что [слово нехорошее] на Кремниевую Долину, что нельзя было:

1) Поставить везде на участках камеры?

2) Изменить правила, чтобы нельзя было голосовать без паспорта и карандашом?

3) Сделать нормальные избирательные участки, чтобы Алексею Навальному было не стыдно за свою ложь, когда он говорит, что в США не голосуют где попало, в отличие от России?

Что же это за сверхдержава такая, у которой только ленивый все не тырит? Что вы все время ноете-то? Бэтмен уже не тот что ли? Раньше побеждал, а теперь колдырит и клянет проклятого Путина?

Конечно, вы знаете ответ. Проигравших бьют – этому мы научились у звездно-полосатых за 90-е, когда мы им поверили, а они нас кинули. А потом не только нас. Так что сочуствия не будет. Разве что у любителя матрасов Шендеровича, да и того уже обвиняют в том, в чем он еще недавно обвинял товарища Слуцкого. Что как бы намекает, что США и Шендерович здесь сильно едины – любят все полосатое, постоянно врут и терпят от Путина.

Но, забавно, да. Кстати, на следующей неделе по этому поводу, надеюсь сделать ролик. Надеюсь – потому что Америка мне дает столько тем, что я тупо не успеваю. И вот тут я прямо уже скоро напишу Путину. Ибо мне нужна команда, а финансирования нет.

Дудю только дают на всякую шляпу, хоть в синагогу уходи!

Счастья вам.