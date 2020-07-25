 

Турция назвала враждебным траур Греции после мусульманской молитвы в Айя-Софии

25.07.2020, 16:16, Новости дня

Турция назвала реакцию Греции на первую за десятилетия мусульманскую молитву в соборе Святой Софии враждебной, об этом сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксоя.

Реакция Греции «еще раз показала враждебность Греции по отношению к исламу и Турции», сообщил Аксоя, передает «Интерфакс».

Анкара считает, что Афины провоцируют общественность Греции на враждебность к Турции.

Напомним, пятницу в Греции прошли траурные мероприятия в связи с первой за долгие годы мусульманской молитвы в стенах собора Святой Софии. В ходе них по всей стране прозвучал траурный колокольный звон.

10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент страны Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть. Также глава государства заявил, что в мечети пройдет реставрация.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / “Бизнес страдает не только во Львове”. Глава Львовской ОГА раскритиковал решение городских властей смягчить карантин

06.07 / Патриарх Кирилл призвал сохранить нейтральный статус Святой Софии

24.06 / Анонсирован прямой эфир с главой Бурятии о ситуации с коронавирусом

13.07 / Стало известно о желании Трампа продать Пуэрто-Рико

03.07 / Финансирование Довженко-Центра восстановлено – Ткаченко

27.06 / В Крыму назвали «планом порабощения» заявления Зеленского о «возвращении» полуострова

25.06 / Сын Захарова эмоционально отреагировал на предложение Ефремова об усыновлении

10.07 / Депутата в Ингушетии задержали по подозрению в хищении 17 млн рублей

18.07 / Посольство РФ в Нигерии начало проверку данных о захвате танкера с россиянами

20.07 / Пока мир борется с пандемией, РФ превращает зерно в политическое оружие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска