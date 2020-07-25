Турция назвала враждебным траур Греции после мусульманской молитвы в Айя-Софии

25.07.2020, 16:16, Новости дня

Турция назвала реакцию Греции на первую за десятилетия мусульманскую молитву в соборе Святой Софии враждебной, об этом сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксоя.

Реакция Греции «еще раз показала враждебность Греции по отношению к исламу и Турции», сообщил Аксоя, передает «Интерфакс».

Анкара считает, что Афины провоцируют общественность Греции на враждебность к Турции.

Напомним, пятницу в Греции прошли траурные мероприятия в связи с первой за долгие годы мусульманской молитвы в стенах собора Святой Софии. В ходе них по всей стране прозвучал траурный колокольный звон.

10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент страны Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть. Также глава государства заявил, что в мечети пройдет реставрация.



