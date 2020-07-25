Эксперты назвали несколько проверенных немедикаментозных способов снижения давления

25.07.2020, 16:09, Разное

Зарубежные эксперты провели анализ ряда исследований, посвященных теме профилактики и борьбы с повышенным артериальным давлением. На основании его результатов медики назвали ряд способов, способных снизить давление без использования медикаментов.

Как информируют ученые, снижению артериального давления способствует употребление ряда натуральных продуктов питания. Одним из них является темный шоколад. В частности, американские исследователи, представляющие Университет Южной Калифорнии, заявили о способности этого продукта снижать показатель систолического (верхнего) артериального давления на 5 баллов, а диастолического (нижнего) – почти на 3 балла. Такой эффект обеспечивают темному шоколаду содержащиеся в нем флаванолы, расслабляющие кровеносные сосуды. По словам специалистов из Университета Тафтса, употребление ежедневно по три чашки чая каркаде, в свою очередь, может снизить систолическое артериальное давление всего за полтора месяца на семь единиц. Причиной тому является влияние фитохимических веществ в гибискусе. В случаях же, если повышенное давление провоцирует воспалительный процесс из-за избытка рафинированных углеводов в рационе, снижению верхнего давления может способствовать употребление молока, заменяющего быстрые углеводы на белок.

В целом, по заявлению ученых, для снижения кровяного давления желательно употреблять больше продуктов, богатых калием: картофеля, помидоров, фасоли, гороха, дыни, чернослива, изюма, а особенно – бананов. Такая практика будет способствовать большему выведению натрия из организма посредством мочеиспускания. К слову, согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, ежедневное потребление натрия в составе пищи не должно превышать показатель в 1500 мг.

Однако, в не меньшей степени снижению давления может поспособствовать проявление физической активности, особенно – ходьба в среднем темпе. Данные почти четырех сотен исследований свидетельствуют о желательности такой ходьбы в среднем по полчаса в день. Также, для обеспечения контроля гормонов стресса, вызывающих скачки артериального давления, медики рекомендуют дважды в день делать дыхательную гимнастику, осуществляя глубокие вдохи и выдохи по 5 минут дважды в день. Впрочем, любые изменения в рационе питания или поведенческой практике эксперты рекомендуют предварительно согласовать с лечащим врачом.