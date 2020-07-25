Ученые завершили проверку наземной системы для римского космического телескопа NASA

25.07.2020, 15:53, Разное

Ученые космического агентства NASA информировали о завершении предварительной проверки наземной системы римской миссии. Данные с космического корабля будут снабжать астрономов новейшими материалами для исследований.

Как сообщают специалисты NASA, функциональным назначением космического телескопа NASA, имеющего название “Нэнси Грейс”, будет создание огромных панорамных снимков космоса с уникальной детализацией. По словам экспертов, аспекты плана научной деятельности полностью соответствуют всем нормативам проектирования, бюджета и графика, а в настоящее время он переходит на стадию следующего этапа по генерации новой базы данных. Отмечается, что инновационный телескоп будет обладать разрешением, подобным Хабблу, однако поле обзора будет превосходить прежнее оборудование почти в сотню раз. Также исследователи анонсируют сбор космическим кораблем намного большего объема данных по сравнению с любыми другими астрофизическими миссиями NASA.

“Это захватывающая веха для миссии. Мы находимся на пути к завершению системы данных вовремя к запуску, и мы с нетерпением ждем новаторской науки, которую она позволит”, – резюмировал один из авторов проекта Кен Карпентер. Об этом пишет PhysOrg.